Bonafoni: dopo incendio 2018 Ama proceda con bonifica impianto Salaria

Roma – “Bene il ritiro dell’autorizzazione integrata ambientale – annunciato nelle scorse ore dall’assessore al Ciclo dei rifiuti della Regione Lazio, Massimiliano Valeriani – per l’impianto di trattamento dei rifiuti di via Salaria. Dopo l’incendio del dicembre 2018, che rese la struttura inutilizzabile e che elevo’ un fumo nero su tutta la citta’, e’ ora necessario che Ama proceda alla bonifica come indicato nella lettera alla Regione del 27 luglio”. Cosi’ in una nota la consigliera regionale del Lazio Marta Bonafoni, capogruppo della Lista civica Zingaretti.

“Si tratta di un atto atteso da tempo -prosegue Bonafoni- che arriva dopo anni di lotte dei comitati e dall’amministrazione municipale, che oggi apre le porte ad un nuovo percorso, fatto di idee, per il rilancio e la riprogettazione dell’area nell’ottica della sostenibilita’ ambientale”.