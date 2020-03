Bonafoni: intervento Regione Lazio per casi gravissimi è ottima cosa

Roma – “Risorse aggiuntive che garantiranno l’assistenza per la disabilita’ gravissima. Questo e’ l’impegno che ha preso questa mattina la Regione Lazio con un provvedimento a favore delle famiglie dei disabili sul territorio e del quale va dato merito al Presidente Zingaretti e all’Assessora Troncarelli. Sono 19,3 milioni di euro in piu’ i fondi e i contributi stanziati, un passo importante e concreto a garanzia dei diritti dei disabili gravissimi e delle loro famiglie.”

“L’intervento e la pianificazione nell’utilizzo delle risorse era un’azione necessaria per garantire a tutti gli utenti, che versano in situazioni di difficolta’, risposte e soluzioni concrete. Attraverso questo provvedimento la Regione Lazio permettera’ lo scorrimento delle liste di attesa, garantendo la continuita’ assistenziale, mantenendo in questo modo gli impegni presi e sostenendo le famiglie dei disabili permettendogli una vita piu’ serena.”

“Ora, come gia’ avevo avuto modo di chiedere un mese fa, ci aspettiamo che Roma Capitale faccia la sua parte, superando la situazione di stallo e di paralisi che dalla fine dell’anno scorso e’ stata piu’ volte denunciata dalle associazioni di disabili. Solo in questo modo potra’ essere garantito un intervento piu’ efficace e puntuale”. Cosi’ in un comunicato Marta Bonafoni, Capogruppo Lista Civica Zingaretti alla Regione Lazio.