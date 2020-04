Bonafoni: investimenti pubblici e sanità territoriale

Roma – “L’amministrazione regionale del Lazio e’ impegnata nella costruzione di un sistema sanitario innovativo, capace di contrastare il Covid-19 e di far fronte alle esigenze delle cittadine e dei cittadini. Fulcro di questo modello e’ il sistema pubblico, che nella seconda fase ricoprira’ ancora una volta un ruolo cardine. L’apertura oggi a Genzano della prima RSA Covid-19 pubblica che ospitera’ esclusivamente pazienti positivi che non necessitano di cure ospedaliere – conferma, al di la’ delle polemiche dei giorni scorsi, la nostra linea nella gestione dell’emergenza sanitaria.”

“La vicenda delle RSA rende inevitabile dunque un lavoro a tutela della salute delle fasce di popolazione piu’ fragili. Dobbiamo monitorare ed intervenire per arrivare ad avere livelli qualitativi e quantitativi adeguati, oltre che il giusto inquadramento del personale. La ripartenza impone una attenzione, al fine di costruire investimenti per il futuro, sulla sanita’ territoriale che ha confermato con questa emergenza la sua importanza.”

“Le chiavi che ci permetteranno di fare un ulteriore scatto in avanti sono la ricerca e la valorizzazione degli operatori sanitari del Lazio che anche questa volta hanno dimostrato un’elevata professionalita’, messa a disposizione anche delle altre Regioni. L’azione messa in campo in questi anni proseguira’ con ancor piu’ determinazione; l’impegno e’ quello di lavorare alla ripartenza mantenendo ben saldi questi punti, solo cosi’ potremo non lasciare indietro nessuno”. Cosi’ in una nota la consigliera regionale del Lazio Marta Bonafoni, capogruppo della Lista Civica Zingaretti.