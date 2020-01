Bonafoni lancia ‘Movimento Pop’, martedì la presentazione

Roma – Nasce “Pop, Idee in Movimento”, una associazione che ha l’obiettivo di mettere in rete e valorizzare le buone pratiche di associazioni, amministratori, cooperative, comitati ed enti di volontariato che sul territorio lavorano ogni giorno portando grandi risultati per tutte le cittadine ed i cittadini. A lanciare la nuova realta’ sara’ Marta Bonafoni, consigliera regionale del Lazio e capogruppo della Lista Civica Zingaretti. E’ quanto si legge in una nota.

Insieme a lei, 8 fondatori espressione di storie rappresentative di mondi e temi a cui l’associazione dara’ forte impulso in termini istituzionali e territoriali: Enrico Fontana – storico dirigente ambientalista e giornalista, Patrizia Ciccarelli – femminista, tra gli animatori del movimento Latina bene comune e assessora al Welfare e alle Pari opportunita’ del Comune di Latina, Massimo Vallati – fondatore di Calciosociale e ideatore del Campo dei Miracoli a Corviale, Giulia Tomassetti Pellegrini – studentessa da sempre al centro delle lotte degli studenti nella Capitale, Piero Vereni – professore associato di Antropologia culturale nell’Universita’ di Roma “Tor Vergata” e dirigente del Laboratorio di Pratiche etnografiche presso il Polo culturale ex Fienile a Tor Bella Monaca, Aminata Kida – imprenditrice e presidente dell’associazione “i Valori”, nata per cambiare narrativa sul ruolo delle diaspore e sulla nuova cittadinanza, Leonardo Zaccone – Artista, performer, attivatore sociale tra i fondatori del FabLab Network Roma e Claudia Bonfini, presidente della Cooperativa sociale Il Pungiglione, nata a Monterotondo per favorire la creazione di una cittadinanza attiva, che riconosca pari dignita’ e diritti a tutte ed a tutti.

Vicepresidente Angelo Petrillo, consigliere comunale di Fiumicino e promotore del Laboratorio #ripartiamo da noi. Coordinera’ il progetto Danilo Grossi, assessore alla Cultura del Comune di Cassino. “Il primo atto che fara’ Pop e’ riconoscere l’attivismo sociale, le pratiche virtuose e la buona amministrazione. Piu’ volte e’ stato detto che c’e’ la necessita’ di ‘fare rete’, sono convinta che Pop potra’ essere il luogo dove quella rete potra’ compiersi fisicamente e virtualmente, anche attraverso la piattaforma Pop ed i canali social”, afferma Marta Bonafoni.

Il giorno del lancio – martedi’ 14 gennaio 2020, ore 18.00, presso Spazio Diamante in via Prenestina 230/b – oltre agli animatori del progetto partecipera’ il coordinatore del Forum Disuguaglianze e Diversita’, Fabrizio Barca, continua la nota. La serata proseguira’ con un aperitivo bio e solidale organizzato da due cooperative sociali, Il Pungiglione e Agricoltura Capodarco, e con la performance teatrale “Rifiutopoli”, conferenza-spettacolo su ecomafie e stili di consumo prodotta da Cinemovel Foundation, con il patrocinio di Legambiente.

La settimana successiva, il 21 gennaio alle 17.30 presso lo spazio FusoLab in V municipio, la prima iniziativa di Pop sul territorio: parleremo di scuola pubblica con l’ex ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti, continua la nota, una discussione dedicata alla memoria della storica dirigente scolastica dell’Iqbal Masiq Simonetta Salacone nel giorno della sua nascita.

In un momento in cui, conclude la nota, tutte le ricerche statistiche raccontano di un allontanamento dalla politica e dai partiti da parte delle persone comuni, nasce dunque un’associazione che vuole avere uno sguardo lungo, che non sia rivolto solo alle prossime elezioni ma che vada a raccogliere il meglio delle idee e delle pratiche che ci sono a Roma e nel Lazio dandogli la giusta rappresentativita’. Questo e tanto altro sara’ POP.