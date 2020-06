Bonafoni: legge sistema integrato 0-6 anni presto in Aula

Roma – “Questa mattina nella IX Commissione del Consiglio Regionale abbiamo approvato in via definitiva la proposta di legge sul Sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia proposta dalla Presidente Mattia e dal Consigliere La Penna che anche io ho sottoscritto, che ora passera’ ci auguriamo in tempi brevissimi all’esame dell’aula del Consiglio.”

“L’approvazione di oggi e’ frutto di un grande lavoro innanzitutto di ascolto, che ha visto protagonisti diversi attori del settore e che si e’ concretizzato nell’introduzione di vari emendamenti, nati dalle richieste provenienti dal mondo sindacale, degli operatori e delle associazioni. Sono molto felice dell’introduzione al suo interno di un articolo che riconosce l’importanza e la necessita’ di una nuova modalita’ di educazione, quella outdoor. Il servizio educativo sperimentale, promuovera’ un sistema di educazione diffuso e nuovo che soprattutto in vista della ripresa dei servizi scolastici a settembre dopo la crisi Covid potra’ identificarsi come valida alternativa nel percorso di formazione e di socializzazione dei piu’ piccoli.”

“La natura potra’ farsi mezzo quindi, di un nuovo modello di scuola. L’offerta e la fruizione dei servizi educativi devono essere considerati universali e con questo atto, la Regione Lazio va a promuovere e a realizzare un’offerta qualificata e diversificata sul territorio per tutto cio’ che concerne il sistema educazione, tra i piu’ colpiti dalla crisi economica e sociale di questi mesi”. Cosi’ in una nota, la consigliera del Lazio Marta Bonafoni, Capogruppo della Lista Civica Zingaretti e componente della IX commissione alla Pisana.