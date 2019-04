Bonafoni: non ci tireremo indietro nella battaglia per salvare ambiente

Roma – “Non c’e’ piu’ tempo. Lo hanno detto Greta, le ragazze e i ragazzi dei FridaysforFuture oggi sul palco di Piazza del Popolo a Roma. Non possiamo piu’ rimanere indifferenti alle richieste dei giovani che lottano contro i cambiamenti climatici. Il compito della politica e’ farsi carico di istanze che coinvolgono tutte e tutti perche’ un altro pianeta non c’e'”.

“I cambiamenti climatici coinvolgono ognuno di noi -spiega Bonfaoni- e dobbiamo prendere ispirazione dall’impegno di Greta e dei tanti e tante che si impegnano perche’ le cose cambino. Abbiamo davanti a noi una battaglia non di giorni, non di mesi, ma di anni come dice Greta e non ci sottrarremo all’impegno di una inversione di tendenza nella difesa dell’ambiente”. Lo ha detto in una nota la consigliera Marta Bonafoni, capogruppo Lista Civica Zingaretti alla Regione Lazio, che ha partecipato oggi al Friday for Future di piazza del Popolo.