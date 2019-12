Bonafoni: ok commissione criteri erogazione contributi progetti Coop

Roma – “Oggi nella VII Commissione del Consiglio regionale del Lazio, Politiche sociali e Sanita’, abbiamo approvato lo schema di deliberazione che definisce i criteri e le modalita’ per l’erogazione dei contributi per la realizzazione dei progetti presentati dalle cooperative sociali o loro consorzi. Le disposizioni contenute nello schema permetteranno la presentazione di progetti, dalla durata massima di 12 mesi e per un costo massimo di 100 mila, che avranno l’obiettivo di migliorare la qualita’ dei servizi resi, far acquisire capacita’ lavorative, adeguare i posti di lavoro e incrementare le unita’ lavorative svantaggiate in qualita’ di lavoratori o soci lavoratori. Si tratta di un traguardo importante reso possibile dallo stanziamento per l’anno 2019 di un milione di euro per le cooperative di tipo A e tipo B; un lavoro che parte con l’approvazione della legge sui servizi sociali e che e’ proseguito con i due emendamenti approvati, ad aprile scorso, per sanare alcune lacune della legge 24/1996. Con l’approvazione di oggi diamo risposta alle persone svantaggiate che possono, con il lavoro, integrarsi ed avere un supporto per il loro percorso, per loro e per le famiglie”. Cosi’ in una nota la consigliera regionale del Lazio Marta Bonafoni, capogruppo della Lista Civica Zingaretti.