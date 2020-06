Roma – “Siamo veramente felici e soddisfatti di poter dare la notizia che oggi la Commissione Agricoltura e ambiente del Consiglio Regionale ha dato parere favorevole all’istituzione del Monumento naturale del ‘Lago Ex SNIA-Viscosa’. Ora il decreto passera’ al Presidente della Regione per la firma definitiva. Un risultato importantissimo, del quale vogliamo ringraziare per il lavoro svolto la Giunta e gli uffici della Regione, che riconosce la valenza paesaggistica, ambientale, storica ed archeologica di una parte del territorio del V Municipio di Roma particolarmente urbanizzata.”

“Con questo provvedimento viene anche premiata la tenace lotta che le associazioni, in primis il Forum Territoriale Permanente Parco delle Energie, hanno portato avanti negli anni e che in Consiglio abbiamo ascoltato fin dall’inizio della scorsa legislatura e supportato con diversi atti. Il Decreto di istituzione esclude, per ora, dal perimetro la parte comprendente l’ex fabbrica vera e propria perche’ la Regione ha valutato che fosse preferibile mettere da subito in sicurezza e tutelare, ricomprendendola nel Monumento Naturale, l’area del parco e del lago dove i processi di ricolonizzazione naturale e di rinnovamento urbano sono gia’ in stadio avanzato.”

“La scelta opposta avrebbe esposto il Monumento a una difficilissima guerra di ricorsi, certamente perdente. Si e’ deciso, invece, di inserire nel decreto una prescrizione fondamentale, con cui si affida all’Ente gestore (Roma Natura) il compito di valutare e studiare, entro un anno, in collaborazione con Roma Capitale e con la cittadinanza, la possibilita’ di ampliamento del Monumento a tutta l’area dell’Ex Snia, venendo cosi’ incontro alle osservazioni presentate dalle associazioni e dal Forum.”

“Oggi possiamo festeggiare non solo la tutela di un altro spazio della nostra citta’ ma anche il risultato di un percorso di collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini che deve continuare ad essere alla base del nostro modo di fare politica, per cambiare e rendere sempre piu’ bella e vivibile la nostra citta’”. Cosi’ in un comunicato Marta Bonafoni e Gianluca Quadrana, rispettivamente capogruppo e consigliere della Lista Civica Zingaretti alla Regione Lazio.