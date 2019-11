Bonafoni: Regione Lazio c’è, va aperto tavolo con Comune

Roma – “Sulla vicenda Lucha y Siesta serve uno scatto in avanti, a tutela e valorizzazione dello spazio e della comunita’ che da anni sostiene le donne che escono da percorsi di violenza. In questa partita, al fianco delle donne, la Regione Lazio c’e’. Non e’ un caso che la neo assessora alle Pari Opportunita’, Giovanna Pugliese, abbia deciso come suo primo atto di incontrare le attiviste che animano lo spazio di via Lucio Sestio. Il nostro impegno, lo ha detto l’assessora, e’ chiaro: proporre subito l’apertura di un tavolo con Roma Capitale per avviare un dialogo finalmente collaborativo. Il Comune deve fare la sua parte, confrontandosi con il Comitato che si e’ costituito e senza impostare il discorso su un piano prettamente assistenzialistico. Il centro antiviolenza e la casa rifugio autogestita sono un punto di riferimento preziosissimo per le donne della Citta’. E’ ora che tutti ne prendano atto e agiscano di conseguenza”. Cosi’ in una nota la consigliera regionale del Lazio, Marta Bonafoni, capogruppo della Lista Civica Zingaretti, che si e’ recata stamattina alla casa delle Donne Lucha Y Siesta insieme all’assessora per le Pari Opportunita’ della Regione Lazio, Giovanna Pugliese.