Bonafoni: Regione Lazio sostiene ripartenza, approvati piani cultura

Roma – “Grazie all’approvazione dei due Piani Annuali sulla Cultura e lo Spettacolo dal vivo l’amministrazione regionale da una prima risposta alle esigenze del settore che, a causa dell’emergenza coronavirus, sta vivendo grandi difficolta’. Monitoreremo e saremo pronti a mettere in campo ulteriori strategie: l’obiettivo e’ arrivare alla formulazione di un programma per la ripartenza, frutto di un lavoro sinergico, capace di dare respiro al sistema culturale regionale.”

“Attraverso il Piano per lo spettacolo dal vivo, infatti, affianchiamo alle misure del Governo strumenti a sostegno dei lavoratori e delle imprese, favorendo l’accesso, la distribuzione, la promozione della cultura, della creativita’ e del patrimonio, oltre che procedure di semplificazione amministrativa e con la velocizzazione dei pagamenti. La situazione nuova che stiamo vivendo ha imposto un adeguamento del Piano su servizi culturali e l’introduzione di misure ad hoc.”

“Sara’ possibile mediante avvisi pubblici procedere alla ristrutturazione degli spazi (5,2 milioni di euro) ed accedere ad azioni a sostegno del funzionamento, delle attivita’ e della formazione per un totale di 3 milioni. 1,5 milioni e’ il fondo destinato ai progetti annuali, mentre 1 milione andra’ per sostenere le locazioni dei teatri privati”. Cosi’ in una nota la consigliera regionale del Lazio Marta Bonafoni, capogruppo della Lista Civica Zingaretti.

“Le associazioni e le imprese cooperative potranno accedere per il periodo di emergenza – ad interventi diretti ed ai fondi europei, attualmente destinati alle piccole e medie imprese. L’altra sfida che interessera’ il settore e’ la digitalizzazione, al fine di rendere maggiormente fruibili le offerte ed i servizi. Le imprese, per questa ragione, potranno accedere a fondi per l’acquisto di strumentazioni hardware e software. Il sistema culturale regionale in tutte le sue declinazioni – rappresenta un settore chiave per il nostro territorio e per il Paese; mettere in campo azioni e modalita’ nuove, per la promozione e l’innovazione, rappresenta un investimento sulle capacita’ e le competenze che animano la nostra Regione”, conclude Bonafoni.