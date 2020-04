Bonafoni: Regione Lazio vicina a persone con sostegno affitti

Roma – “Una grande manovra quella della Regione Lazio per il sostegno agli affitti, con due delibere per far fronte all’emergenza delle famiglie dovuta al Coronavirus. Con queste misure, la Regione stanzia in totale 43 milioni di contributi per il pagamento dell’affitto di cui 24,5 per Roma Capitale e 18,5 per le altre citta’ del Lazio. Il primo provvedimento, del valore di 21 milioni (di cui 12,4 destinati a Roma) vuole velocizzare l’erogazione dei fondi per le famiglie che hanno un reddito Isee non superiore ai 14mila euro, attraverso bandi comunali gia’ in essere, per i quali viene prorogata la scadenza dal 30 aprile al 31 dicembre 2020.”

“Ventidue milioni sono destinati, invece, a chi ha subito una riduzione del 30% del proprio reddito familiare, che non deve essere superiore a 7000 euro a trimestre) rispetto al 2019 nel periodo tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020. La misura prevede la copertura di tre mensilita’ e del 40% del canone. Inoltre, per rendere l’intera procedura piu’ snella e veloce, si prevede che saranno direttamente gli inquilini a poter presentare al Comune la documentazione richiesta tramite un’autocertificazione, alla quale seguira’ l’erogazione dei fondi una volta verificata la veridicita’ dei dati.”

“Impegni dunque veramente importanti e necessari con i quali destiniamo grosse risorse e siamo tra i primi ad attivarci e che si aggiungono alle gia’ tante misure che abbiamo messo in campo in questi giorni. Ora e’ fondamentale l’impegno di tutti, a partire dai Comuni, con i quali lavoreremo a stretto contatto per rispondere in tempi brevi e certi alle famiglie che devono avere tutto il supporto necessario e risposte nel piu’ breve tempo possibile”. Cosi’ in una nota la consigliera del Lazio Marta Bonafoni, capogruppo della Lista Civica Zingaretti.