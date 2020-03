Bonafoni: rete sostegno più fragili, da Regione Lazio 21 mln

Roma – “Oggi in giunta sono stati adottati provvedimenti importanti, per schierarci al fianco delle famiglie piu’ fragili e delle fasce piu’ deboli, piu’ vulnerabili e sicuramente piu’ colpite dal Covid-19 e per superare, attraverso azioni concrete, questo momento cosi’ difficile. Da una parte il ‘Buono Spesa’, un fondo da 19 milioni, ripartiti tra i Comuni del Lazio di cui 7 previsti per Roma Capitale.”

“La misura assicura, a tutte le persone piu’ in difficolta’, risorse per acquistare beni di prima necessita’ e medicine. Al via poi un protocollo d’intesa ‘Spesa Facile’ che coinvolge 67 organizzazioni del Terzo Settore e 854 punti vendita di tutta la Regione Lazio. Una rete solidale che nasce per garantire a tutti coloro che sono impossibilitati ad andare a fare la spesa, un sostegno e un aiuto. Da ultimo, una delibera che prevede lo stanziamento di 2 milioni di euro per gli enti e le associazioni del Terzo Settore che saranno assegnati tramite un Avviso Pubblico.”

“Quattro le aree di intervento previste: senza fissa dimora, servizi domiciliari, colloqui telefonici con i soggetti in carico, violenza domestica. Diversi i servizi previsti, tra tutti l’acquisto e la consegna a domicilio di pasti e di beni di prima necessita’, farmaci, prodotti per l’igiene per persone e famiglie con fragilita’ sociali, la distribuzione di dispositivi di protezione individuale nelle strutture di accoglienza. Il fondo e’ stato previsto per sostenere le spese di acquisto e di distribuzione dei beni e sosterra’ le spese gia’ sostenute dal 23 Febbraio 2020 fino al momento di pubblicazione dell’Avviso.”

“Sono molto soddisfatta dell’approvazione di queste misure che dimostrano tutte la necessita’ del lavoro portati avanti dai Comuni gli enti piu’ prossimi al bisogno e dagli enti del Terzo Settore e dalle associazioni di volontariato che instancabilmente, assicurano un servizio, un supporto e un impegno insostituibile e irrinunciabile e senza i quali sarebbe molto piu’ difficile affrontare un momento come quello che stiamo vivendo”. Cosi’ in un comunicao la consigliera regionale del Lazio Marta Bonafoni, capogruppo della Lista Civica Zingaretti.