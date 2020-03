Bonafoni: servizi socio-assistenziali, bene la Regione Lazio

Roma – “L’emergenza per il coronavirus – che vede l’amministrazione regionale impegnata in prima linea – non deve far rimanere indietro nessuno dei nostri cittadini, per questo motivo con l’approvazione delle linee guida per la gestione dei servizi socio-assistenziali durante l’emergenza epidemiologica covid-19 la Regione Lazio ha attivato un fondo di 5.5 milioni di euro per continuare a garantire i servizi e per rafforzarli. L’obiettivo e’ assicurare le prestazioni in favore dei piu’ fragili, anche grazie al lavoro degli enti del Terzo settore; affinche’ cio’ possa avvenire agilmente nei prossimi giorni i distretti del Lazio potranno utilizzare fino a 150.000 euro, mentre 300.000 e’ il budget destinato a Roma Capitale.”

“In questo modo sara’ possibile raggiungere, grazie all’attivazione di servizi di assistenza domiciliare le persone con disabilita’, gli anziani ed i minori, offrendo anche servizi di consegna a domicilio. A queste misure – come affermato dall’assessora Alessandra Troncarelli – si aggiungeranno le iniziative dei Comuni che potranno offrire un sostegno ai propri cittadini anche attraverso la telefonia sociale. La situazione che ci troviamo a vivere in queste ore e’ complessa e delicata per tutti, ancor di piu’ per particolari categorie che necessitano di supporto. Il connubio tra Regione, Comuni ed enti del Terzo settore ci permettera’ di non lasciare solo nessuno”. Cosi’ in un comunicato la consigliera regionale del Lazio Marta Bonafoni, capogruppo della Lista Civica Zingaretti e componente della Commissione Politiche sociali della Pisana.