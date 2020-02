Bonafoni-Veglianti: chiudono due centri inteculturali

Roma – “Oggi, per decisione del Municipio Roma V, terminano ufficialmente le attivita’ del Centro Interculturale Eufemia e del Centro Interculturale Via Collatina 286; l’ennesima chiusura forzata e fulminea che l’amministrazione Boccuzzi sferra contro i cittadini, a pochi giorni dalla scadenza della proroga”. Cosi’ in una nota Marta Bonafoni, capogruppo della Lista Civica Zingaretti in Consiglio Regionale del Lazio, ed il consigliere del Municipio Roma V, Stefano Veglianti. “Ancora una volta- spiegano- emerge l’incapacita’ della Giunta, sempre piu’ vicina al termine del proprio mandato, nel comprendere i bisogni delle persone e gli effetti negativi delle proprie azioni. Cosa ne sara’ dei lavoratori e degli utenti da domani? Esprimiamo solidarieta’ agli operatori delle cooperative Ruotalibera ed Ermes – che ci troveranno vicini nella loro battaglia – ed auspichiamo che si possa arrivare ad una soluzione che possa far proseguire le attivita’”. “Questa vicenda conferma la necessita’ di un cambio di passo, a Roma e nel Municipio Roma V- concludono- I nostri territori non hanno piu’ le forze per tollerare ulteriormente la devastazione e l’approssimazione nell’azione di governo della sindaca Raggi e del presidente Boccuzzi”.