Bonelli-Astolfi: scuole senza riscaldamenti e con infiltrazioni d’acqua, Caudo latitante

Roma – “Dopo aver effettuato alcuni sopralluoghi in diverse scuole del territorio a seguito di segnalazioni da parte dei genitori abbiamo presentato una serie di segnalazioni per consentire ai bambini di frequentare la propria scuola in sicurezza e senza disagi. Nello specifico la scorsa settimana abbiamo constatato importanti infiltrazioni nella scuola Monte Senario (I.C. Piazza Capri) che hanno costretto gli alunni a svolgere lezioni fuori dalle classi”.

Lo dichiarano il coordinatore della Lega nel III Municipio di Roma, Cristiano Bonelli e il consigliere municipale Mario Astolfi.

“A Fidene la scuola del quartiere non ha i riscaldamenti e le famiglie hanno inutilmente coinvolto il Municipio per ottenere l’attivazione dei termosifoni senza ricevere alcuna risposta concreta, anche domani i ragazzi che sono in totale 500 dovranno stare in classe con i piumini- proseguono i leghisti- Nel Municipio di Caudo, che a oggi nonostante le insistenti richieste di chiarimenti sulla vicenda per la quale e’ indagato tutto tace allagamenti per le strade, buche e crateri ovunque e degrado la fanno da padroni”.

“L’unico pervenuto in III Municipio risulta essere l’assessore municipale Raimo che pero’ sembra essere interessato a rilasciare dichiarazioni farneticanti, offensive e provocatorie su questioni nazionali. La sinistracentro municipale a trazione Pd appare ovunque, nei tg regionali, nei quotidiani, ma sembra scappare davanti alle esigenze dei residenti del territorio”, concludono i due esponenti della Lega locale.