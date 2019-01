Bonelli: incontro su futuro Tmb utile, Regione assente non giustificata

Roma – “L’incontro odierno sul futuro del Tmb Salario e’ stato utile se non addirittura opportuno. Peccato che, come al solito, il presidente del III Municipio, Giovanni Caudo, oltre a reclamare, solo oggi, piu’ attenzioni per l’ambiente circostante, abbia omesso di citare la Regione Lazio come parte in causa dell’intera questione”. E’ quanto dichiara, in una nota, il coordinatore leghista del III municipio, Cristiano Bonelli.

“Non fu, forse, l’allora presidente regionale Badaloni ad avallare la scelta di quel sito? Comprendiamo le difficolta’ ‘politiche’ nel chiamare direttamente l’amico Nicola Zingaretti alle proprie responsabilita’- aggiunge- ma se si vuole affrontare con serieta’ e risolvere definitivamente il problema non solo del futuro del Tmb Salario ma anche dell’intera questione rifiuti a Roma, bisogna essere credibili oltre la convenienza politica”.

“Questa mattina, tra i vari soggetti che hanno partecipato all’incontro, tra i quali l’Arpa e l’Asl, spiccava l’assenza ingiustificata di un rappresentante politico della maggioranza che governa questa Regione…”.