Bonelli: minisindaco del III Municipio Giovanni Caudo faccia chiarezza su vicende giudiziarie che lo riguardano

Roma – “Non siamo tra quelli che si travestono da giustizialisti dell’ultim’ora. Per noi, fino all’ultimo grado di giudizio, esiste la presunzione d’innocenza, ma il minisindaco del III Municipio ed ex assessore della giunta Marino, Giovanni Caudo, faccia immediata chiarezza sulle vicende giudiziare che lo riguardano da vicino. L’essere indagato nell’ambito di un’inchiesta sulle Torri dell’Eur e sui lavori di restauro di altri due immobili, uno in largo di Santa Susanna e l’altro in zona Grotta Perfetta, non deve essere molto edificante per gli attuali 250mila cittadini che oggi Caudo rappresenta ricoprendo il ruolo, appunto, di presidente del III Municipio della Capitale”. E’ quanto dichiara, in una nota, il coordinatore della Lega del III Municipio, Cristiano Bonelli, insieme al gruppo consiliare della Lega del municipio stesso. “Pur rimanendo in attesa degli sviluppi delle indagini – conclude la nota – dobbiamo tuttavia registrare la gravità delle accuse mosse a Caudo”.