Bonelli: smog si combatte con Tpl efficiente, Ztl e auto elettriche

Roma – “E’ molto complicato abbassare nell’immediato il livello di smog, anche perche’ ci sono le condizioni meteorologiche e il fatto che a Roma c’e’ un parco auto circolante tra i piu’ elevati d’Italia”. Cosi’ Angelo Bonelli, coordinatore dell’esecutivo nazionale dei Verdi, ai microfoni della trasmissione ‘L’Italia s’e’ desta’, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Universita’ Niccolo’ Cusano.

“Poi ci sono il tema del riscaldamento- ha aggiunto- e il problema della manutenzione delle strade che non vengono lavate. Il blocco del traffico e’ una misura emergenziale, se non si inizia da subito ad adottare provvedimenti strutturali, staremo ogni anno a parlare di questo dramma. Tutto questo non rappresenta una priorita’ per il governo. Bisognerebbe avviare subito questo processo di riconversione dal motore a scoppio all’elettrico, aumentare le Ztl, investire sul trasporto pubblico che nella citta’ di Roma e’ al collasso.”

“La bacchetta magica non c’e’ per risolvere le cose nell’immediato, ma prima o poi bisogna cominciare. Critiche a Raggi? Raggi e’ obbligata per legge ad adottare questi provvedimenti. Il suo problema e’ che ha un’amministrazione incapace di persone che sono andate al Comune dopo essere state votate online da 3 o 4 persone. Se un’amministrazione non riesce a mettere a posto le scale mobili della metro dopo 1 anno allora la depressione diventa forte”.