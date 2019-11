Bonetti: famiglia è pilastro, con ‘Family Act’ viene valorizzato suo ruolo

Roma – In audizione al Senato sulle linee programmatiche nelle commissioni congiunte Affari Costituzionali e Lavoro, il ministro per le Pari Opportunità Elena Bonetti ha parlato del Family Act:

“Abbiamo deciso di introdurre una visione progettuale integrata, il Family Act, che ha lo scopo di investire nello sviluppo integrale della persona umana e delle famiglie come luogo primario di relazione sociale generativa. Cosi’ vogliamo valorizzare il ruolo delle famiglie, riconoscendole come pilastri fondanti della nostra comunita’ e generatrici di benessere per tutti, ma anche sostenendole nel processo di profonda trasformazione che esse stanno attraversando. Un processo in cui uomini, donne, generazioni diverse vanno costruendo un nuovo equilibrio di responsabilita’ condivise”, conclude.