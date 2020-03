Bonfigli: in Ama nuovi positivi, azienda deve scrivere a lavoratori

Roma – “Apprezziamo come Uiltrasporti l’impegno di Ama nell’accelerare al massimo, con quanto ha a disposizione, nell’adozione di tutte le misure di contenimento in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Nonostante tutto sono emersi altri casi di contagio positivo”. Cosi’ in una nota il coordinatore regionale della Uiltrasporti Lazio, Alessandro Bonfigli.

“Nello stabilimento di Ponte Malnome (Ponte Galeria) un autista e’ risultato positivo al Coronavirus: ha effettuato il tampone all’ospedale Cristo Re di Roma, e’ risultato positivo ed ora si trova in isolamento domiciliare- spiega Bonfigli- Sempre un altro collega autista di ponte Malnome si trova in quarantena, in attesa di tampone, in quanto la moglie (infermiera) e’ risultata positiva al Covid 19 con tampone effettuato. Tornando a Rocca Cencia, il capo operaio di 54 anni, ricoverato allo Spallanzani, ha subito un aggravamento e pertanto risulta intubato, mentre l’altro collega capo operaio, che stava in quarantena per manifesti sintomi di malessere, e’ stato trasportato in ambulanza al Policlinico Gemelli, dove gli e’ stato fatto il tampone ed e’ risultato positivo con polmonite batterica”.

“Proponiamo ad Ama, per non generare allarme e ulteriori preoccupazioni con questo silenzio assordante, di predisporre un comunicato ufficiale, da indirizzare a tutte le aree produttive, di massima distensione e presenza dell’azienda nelle misure di intervento gia’ adottate all’interno di questi presunti focolai e di nuove prossime da adottare, in relazione al cronoprogramma di sanificazione ed igienizzazione di luoghi di lavoro, uffici, portinerie stazioni di servizio, spogliatoi automezzi pesanti e leggeri- conclude Bonfigli- Programma che va obbligatoriamente reso pubblico a tutti i lavoratori”.