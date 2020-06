Bonfigli: bisogna intervenire o Ama fallisce, ormai è fuori controllo

Roma – “La piu’ grande azienda pubblica dei rifiuti si sta reggendo sulle sole proprie forze, merito ai suoi lavoratori e a cio’ che e’ rimasto della governance aziendale, con al timone un amministratore che sta facendo del tutto per raddrizzare una nave pubblica, dandogli una rotta e chiedendo un piano di rilancio certo e stabile a Virginia Raggi, sindaco di Roma e capo di tutte le Aziende pubbliche di Roma Capitale”. Cosi’ in una nota il coordinatore regionale della Uiltrasporti Lazio, Alessandro Bonfigli.

“Siamo fuori controllo, se non si interviene ora- ha aggiunto Bonfigli- Ama sara’ destinata ad una procedura di concordato fallimentare, e’ inevitabile. Ed e” pazzesco restare immobili, con i lavoratori delle und sbattuti da una parte all altra tra menzogne e certezze mai confermate. A rendere sempre piu’ incerto il futuro di Ama e di questi lavoratori e’ ormai il timore del rischio dell impraticabilita’ dell istituto del mutuo soccorso”.

“Non possiamo piu’ tollerare silenzi e promesse ancorche’ annunci e smentite- ha proseguito Bonfigli- I lavoratori di Ama, degli appalti und, non possono continuare ad essere in balia delle non decisioni di Roma Capitale. Abbiamo accolto con grande attenzione l’approvazione finalmente da parte del Campidoglio del Piano Assunzionale 2020 ma non basta. Occorre da subito indire il concorso pubblico ed iniziare a far lavorare le persone necessarie a riconsegnare Roma ad un livello alto di decoro”.

“Ama- ha sottolineato il sindacalista- ha bisogno di certezze e cosi’ i lavoratori delle und al momento piu’ sofferenti perche’ senza lavoro. A tal proposito occorre ribadire con estrema coerenza con quanto da sempre affermato dalla Uilt in ogni appuntamento, che il prossimo futuro e’ fatto di bilanci che sembrerebbe chiuderanno ancora in perdita. Siamo davanti ad una situazione al limite della tenuta e sara decisiva la partita sulla riconciliazione dei crediti tra Roma Capitale e Ama, altro che ‘nulla di fatto'”.