Bonfigli: in Ama primo positivo, è capo operaio

Roma – “Si e’ verificato poche ore fa il primo caso di Coronavirus in Ama. Si tratta di un capo operaio autorimessa di 54 anni che lavora presso lo stabilimento di Rocca Cencia. L’uomo e’ stato trasportato all’ospedale Spallanzani dove e’ stato intubato”. Lo ha detto all’agenzia Dire Alessandro Bonfigli, coordinatore regionale Uiltrasporti Lazio.

“Altre due persone, un altro capo operaio e un autista che stava prestando mansioni di supporto nello stesso ufficio, sono state poste in quarantena perche’ hanno manifestato sintomi di malessere- ha concluso Bonfigli- Infine, un altro autista (sempre dell’autorimessa di Rocca Cencia) dal 10 marzo si trovava in sorveglianza domiciliare e da oggi si trova in quarantena. Quest’ultimo il 6 marzo si trovava a lavorare nella zona Ama del Centro Carni dove era presente anche una collega, il cui papa’ aveva contratto il Coronavirus e purtroppo ieri e’ deceduto. La dipendente di Ama e’ stata posta immediatamente in quarantena ma l’azienda solo oggi ha provveduto alla sanificazione della zona in questione, nonostante il nostro sollecito subito dopo l’evento”.

“Ieri sera, durante videoconferenza che le organizzazioni sindacali avevano avuto con l’amministratore unico Zaghis, avevo avvisato l’azienda della necessita’ di provvedere immediatamente con interventi di sanificazione e igienizzazione di locali, uffici, spogliatoi e mezzi nonche’ dell’uso delle tute usa e getta da indossare sopra il vestiario- ha concluso Bonfigli- I casi di oggi testimoniano in maniera evidente che non e’ piu’ tempo di chiacchiere ma di agire”.