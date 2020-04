Bonus Affitti. PD ROMA: “Campidoglio scarica responsabilità sui Municipi, solidarietà ai lavoratori”

“Dopo che per anni il Campidoglio ha trascurato i Municipi, negando qualsiasi confronto politico sul futuro del decentramento, oggi si ricorda degli organi territoriali solo per chiedere aiuto nella gestione delle domande per ricevere il bonus affitti finanziato dalla Regione Lazio”.

E’ quanto dichiarano in una nota Andrea Casu, segretario Pd Roma, e Daniele Parrucci, responsabile Politiche del lavoro del Pd Roma.

“Questa richiesta evidenzia ancora una volta l’incapacità amministrativa della Giunta Raggi, che invece di accogliere l’appello dei presidenti di centrosinistra Alfonsi, Del Bello, Caudo e Ciaccheri ad una sana collaborazione istituzionale per fronteggiare l’emergenza nell’interesse della città, continua a ricorrere ai Municipi solo per scaricare le responsabilità che non é in grado di assolvere direttamente.

Di fronte ai tantissimi romani in difficoltà, che hanno già atteso oltre due settimane per poter presentare la domanda, la nostra principale preoccupazione é che i contributi arrivino il prima possibile ai cittadini: per questo vogliamo esprimere come partito profondo ringraziamento e totale solidarietà a tutti i dipendenti municipali, già in prima linea ogni giorno per offrire servizi essenziali che solo oggi hanno scoperto che ora saranno chiamati a un ulteriore sforzo per supplire alle inefficienze dell’Amministrazione centrale” conclude la nota.