Bonus affitto,Vivarelli: lavoriamo seriamente, sciacallaggio Valeriani

Roma – “L’assessore Valeriani la smetta di fare sciacallaggio sulla pelle di persone che attendono con ansia un contributo per pagare l’affitto. Roma sta dando prova di serieta’ e capacita’ organizzativa: ad esempio, e’ la prima grande citta’ d’Italia ad aver avviato la distribuzione dei buoni spesa, anticipando anche i tardivi fondi della Regione Lazio. La Regione si limita a distribuire soldi dei contribuenti, noi amministratori abbiamo il compito di organizzare un programma di controlli e assegnazione dei bonus per decine di migliaia di persone. E’ evidente che Valeriani non sa neanche di cosa si stia parlando”. L’assessore capitolino al Patrimonio e alle Politiche abitative, Valentina Vivarelli, replica cosi’ alle parole di Massimiliano Valeriani, assessore alla Casa della Regione Lazio, che in audizione alla Pisana nel pomeriggio ha detto: “La decisione del Comune di Roma di pubblicare l’avviso” per l’erogazione del bonus affitto “lunedi’ 27, dopo quasi 20 giorni dall’approvazione del nostro provvedimento, e’ tempo perso e questo e’ grande fonte di preoccupazione per noi”.