Bordoni: 1 marzo tessera elettorale sarà libretto circolazione

Roma – “Raggi vuole forse prendere in giro i romani? Non riesco a capire il senso di una domenica ecologia il 1 marzo nel giorno delle elezioni suppletive ma con deroga ad hoc per chi sara’ impegnato nei seggi e per i cittadini che si recheranno alle urne”. Cosi’ il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier, Davide Bordoni. “Secondo il Campidoglio- aggiunge Bordoni nella nota- si potra’ circolare per raggiungere i seggi purche’ muniti della tessera elettorale: queste sono le disposizioni a cui i romani dovranno sottostare per esprimere il loro voto nella scelta del sostituto di Gentiloni alla Camera dei deputati nelle elezioni suppletive del collegio uninominale Roma 1.”

“Assurdo anticipare la domenica ecologica fissata nel giorno del referendum costituzionale ma spostarla in un’altra data elettorale. I 5 stelle sono perfettamente consapevoli che il loro candidato e’ gia’ fuori dalla competizione tra quello del centrodestra, Maurizio Leo, e il ministro Gualtieri, forse neanche la consolazione del terzo posto, ma questo non giustifica una superficialita’ che non solo e’ una mancanza di rispetto per migliaia di cittadini romani ma configura uno squilibrio tra l’interesse legittimo della tutela dell’ambiente e il diritto fondamentale di voto”.