Bordoni: a Ostia lungomare ostaggio di sbandati e vagabondi

Roma – “Il lungomare un ostello per sbandati e vagabondi ad Ostia? Mentre la sindaca Raggi e la presidente del X Municipio Giuliana Di Pillo continuano con le loro inutili passerelle, quella che dovrebbe essere la perla del nostro litorale versa in uno stato di diffuso degrado. Lasciano senza parole le immagini che provengono dal lungomare di Ostia. Sporcizia ovunque, nessuna cura del verde, gente accampata nei giardini o che dorme bellamente sulle panchine della passeggiata vista mare. Ci vogliono risposte anche dalla politica. Appena scoppia l’episodio sono tutti qui pronti a rassicurare ma quando cala l’attenzione spariscono con le loro promesse. Altro che pedonalizzazione, cominciate a guardarvi attorno e ad occuparvi di Roma e del suo litorale”. Cosi’ in una nota il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier Davide Bordoni.