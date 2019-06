Bordoni: a seguito mia segnalazione Acea ripristina illuminazione piazza Anco Marzio a Ostia

Roma – “A seguito della mia nota inoltrata al Presidente di Acea, l’azienda provvedera’ al ripristino dell’illuminazione in Piazza Anco Marzio ad Ostia. Con l’arrivo della stagione balneare Piazza Anco Marzio – cuore pulsante e rappresentativo di Ostia e isola pedonale di maggior fruizione turistica – e’ infatti investita da gravi problemi di scarsa illuminazione pubblica a causa del mancato funzionamento di circa dieci impianti di illuminazione”. Cosi’ in un comunicato Davide Bordoni, consigliere capitolino e capogruppo di Forza Italia.

“Considerata la bellezza e la centralita’ della Piazza, che ne fanno uno dei luoghi privilegiati d’incontro per i cittadini di Ostia e non solo, il 13 giugno scorso ho inviato una nota al Presidente di Acea per segnalare i guasti agli impianti e la conseguente oscurita’ di ampie zone dell’area pedonale. In particolar modo ho rappresentato l’urgenza di garantire al turismo ad Ostia- specie nel periodo estivo- la propria capacita’ attrattiva, intervenendo su quelle disfunzioni che penalizzerebbero oltremodo turisti e operatori commerciali. Di fronte a tale dato, e in considerazione della fondatezza dei nostri rilievi, Acea ci ha formalmente comunicato che interverra’ sui circa 10 impianti rotti ripristinando l’illuminazione entro la fine del corrente mese”.