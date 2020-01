Bordoni: alloggi Erp, scritto a Raggi di ridare sicurezza a inquilini

Roma – Con una nota indirizzata alla Sindaca ho portato alla sua attenzione i pesanti disagi vissuti dagli inquilini degli stabili comunali di via Alfredo Ottaviani a Dragoncello nel X Municipio, causati della presenza di seri danni strutturali ai loro stabili. Lo dichiara il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni. “Tutto nero su bianco- scrive in una nota Bordoni- un dettagliato e puntuale elenco di danni e degli interventi da eseguire per mettere in sicurezza e al riparo gli stabili. Ho avuto personalmente modo, con un sopralluogo, di riscontrare insieme agli inquilini l’urgenza della situazione, a seguito della quale mi sono rivolto alla Sindaca chiedendo di intervenire tempestivamente restituendo sicurezza e serenita’ a chi vive all’interno delle palazzine di via Ottaviani. La precaria quotidianita’ degli stabili comunali e’ trasversalmente omogenea sul tutto il territorio cittadino, con picchi piu’ bassi o piu’ alti come nel caso delle case di Dragoncello, e ci consegna una fotografia dalla quale emergono i segni di un’evidente mancanza di manutenzione sulla quale si dovrebbe aprire una seria riflessione. Il contrasto al degrado parte sempre dalla valorizzazione del patrimonio anche attraverso adeguati piani di finanziamento e una corretta programmazione degli interventi nell’edilizia residenziale pubblica”.