Bordoni: Ama deve proteggere da contagio i dipendenti

Roma – “Garantire adeguate misure igienico sanitarie per chi lavora in Ama e che non deve restare ulteriormente esposto al pericolo di contagio del Covid-19 nelle attivita’ di pulizia ordinaria necessarie al mantenimento del decoro e della salute pubblica. Gli operatori di Ama sono a lavoro giorno e notte con interventi mirati di pulizia in tutto il territorio di Roma seppur nel pieno dell’emergenza Coronavirus.”

“L’azienda deve fare tutto il possibile per andare incontro alle esigenze dei suoi impiegati e cosi’ appare discutibile la decisione, segnalata dai sindacati, di chiudere le docce nei locali per ottemperare al divieto di assembramento senza valutare le conseguenze sull’igiene che deve essere comunque garantito. Cosi’ come deve essere garantita l’adeguata sanificazione dei mezzi e dei compattatori. Il personale deve viaggiare sicuro perche’ i rifiuti urbani in questo momento, anche se non sono un vettore diretto per la diffusione del virus, sono da trattare con tutte le cautele dovute per la straordinarieta’ di questa situazione”. Lo afferma in una nota il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier Davide Bordoni.