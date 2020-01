Bordoni: autobus israeliani Raggi finiti in Marocco?

Roma – “La Raggi cerca un ruolo di prim’ordine all’interno del Movimento 5 Stelle in vista della sfida per Roma, evidentemente ha bisogno di maggiori poteri anche per far luce sulla sorte degli autobus israeliani che secondo la stampa sarebbero finiti in Marocco dopo la rescissione di Atac perche’ non a norma per la Motorizzazione”. Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier, Davide Bordoni.

“Una vera spy story nella mobilita’ romana fatta di complesse vicende giudiziarie in cui si intravede il colpevole ma a rimetterci sono solo i cittadini”.

“La Raggi ha pagato degli autobus per tenerli in deposito; ben 70 mezzi Euro 5 che non potendo essere reimmatricolati secondo direttive comunitarie sono tornati indietro senza neanche aver fatto un Km a Roma dove tra metro perennemente rotte e stazioni chiuse la qualita’ dell’aria non fa che peggiorare ma l’invito del Comune ai cittadini resta quello di utilizzare il trasporto pubblico”.

“Una ironia molto amara che non fara’ di certo sorridere la Corte dei Conti a cui stiamo valutando di presentare un esposto se la commissione Mobilita’ da me richiesta sulla vicenda non dara’ adeguate e dovute spiegazioni”, conclude Bordoni.