Bordoni: avanti a proroghe, si lavora solo nell’emergenza

Roma – “A Roma l’Amministrazione capitolina e’ ormai abituata a lavorare nell’emergenza continua. Programmazione e pianificazione sono parole che mancano nel vocabolario della Giunta che va avanti a colpi di proroghe. Esprimiamo soddisfazione nell’apprendere che tutti i solleciti in merito alla necessita’ di assicurare il servizio essenziale di refezione in asili nido e scuole hanno spinto il dipartimento Scuola del Campidoglio ad agire a tutela, non solo dei ragazzi, ma anche dei lavoratori di 170 asili nido comunali dove, dai primi di settembre, sono gia’ al lavoro gli operatori della Multiservizi. Tuttavia preoccupa che il Comune di Roma sia il principale responsabile del clima di incertezza sia per gli utenti che per i lavoratori. Resta ancora sospesa la questione di tre importanti plessi scolastici nel X Municipio di Ostia. Ieri ho partecipato alla manifestazione a sostegno degli istituti Parrini, Acqua Rossa e Amendola Gattuso dove oltre mille bambini rischiano di non avere assicurata la mensa almeno fino a dicembre. Ho gia’ presentato un’interrogazione urgente e chiesto l’intervento della commissione Scuola del Campidoglio. L’obiettivo di garantire una corretta educazione alimentare nelle scuole non deve passare in secondo piano”. Cosi’ Davide Bordoni, coordinatore romano di Forza Italia e capogruppo in Assemblea capitolina.