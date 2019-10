Bordoni: basta a scempio messo in atto per chiudere società partecipate

Roma – Arrivano le parole di Davide Bordoni, coordinatore romano di Forza Italia, in merito alla situazione delle società partecipate:

Piena solidarietà ai sindacati per la vergognosa gestione dell’Amministrazione Capitolina delle aziende partecipate del Comune di Roma. E’ ora di dire basta allo scempio messo in atto per chiudere le società partecipate e se per la prima volta persino le associazioni dei consumatori lo sostengono vuol dire che la misura è colma. Le agitazioni sindacali puntano a un duro sciopero ma cittadini e le istituzioni sane di questa città hanno il dovere di ribellarsi; dai rifiuti ai trasporti, dalla viabilità alla cura del verde pubblico non c’è una cosa che venga gestita nell’interesse dei romani. Così Davide Bordoni coordinatore romano di Forza Italia e capogruppo in Assemblea Capitolina