Bordoni: bene Gabrielli, necessario ridisegnare mappe commissariati

Roma – “Un sentito ringraziamento alle donne e agli uomini della Polizia di Stato e un in bocca al lupo ai nuovi 148 viceispettori destinati a presidiare il territorio romano cosi’ come annunciato da Franco Gabrielli all’inaugurazione della Seconda sezione del Reparto Volanti in via Alvari; un segnale concreto e dall’alto valore simbolico nei confronti di tutti i cittadini che vedono nella sicurezza una priorita’ assoluta. Forza Italia chiede da mesi un potenziamento delle strutture operative nella Capitale, nel nostro incontro con il Prefetto di Roma lo scorso ottobre abbiamo evidenziato tutte le criticita’ di cui anche il ministro Lamorgese e’ a conoscenza e l’importanza dei commissariati di zona come presidi di legalita’ e sicurezza indispensabile supporto per una radicale azione di contrasto e prevenzione alla criminalita’. Per questo accogliamo positivamente la proposta di un terzo polo delle volanti per consentire una maggiore presenza delle pattuglie sul territorio unitamente al lavoro di rivisitazione dei presidi territoriali. Ridisegnare la dislocazione dei commissariati e’ fondamentale, Roma nella sua crescita e’ cambiata molto e occorre monitorare il territorio in maniera piu’ efficiente integrando risorse e mezzi a disposizione”. Cosi’ in una nota Davide Bordoni coordinatore di Forza Italia in Campidoglio e capogruppo nell’Assemblea Capitolina.