Bordoni-Blasi: con questa Amministrazione nuovi bus ma vecchi problemi

Roma – Arrivano le parole congiunte di Davide Bordoni, coordinatore romano di Forza Italia, e di Enzo Blasi, coordinatore territoriale del V Municipio:

Questa mattina la Raggi ha presentato in Piazza Malatesta i nuovi mezzi in servizio nel trasporto di zona ma quello che viene presentato come un valore aggiunto per potenziare la flotta dei bus in realtà è il semplice tentativo di ripristino di ciò che l’Amministrazione aveva tolto precedentemente. Così dichiara Enzo Blasi coordinatore territoriale del V municipio, che aggiunge – La Raggi dimentica, che la giunta da lei presieduta aveva soppresso la linea 81 senza tenere conto degli enormi disagi causati ai pendolari. I Municipi sono al collasso e i chilometri persi in corse tra ritardi, guasti e sospensioni non si contano più. – commenta Il Consigliere Davide Bordoni e capogruppo di Forza Italia in Assemblea Capitolina – Ringrazio Blasi per il lavoro quotidiano sul territorio a favore della comunità facendosi carico delle istanze presentate dai cittadini residenti rimasti fortemente delusi dall’amministrazione grillina.