Bordoni-Calzetta: siamo fermi nel periodo delle proroghe, riqualificazioni bloccate

Roma – Arrivano le parole di Davide Bordoni, coordinatore romano di Forza Italia, e Pasquale Calzetta, già ex presidente Municipio IX, in merito alla riqualificazione di alcune aree della città ferme da tempo:

Attraverso la rigenerazione si vuole dare un nuovo impulso allo sviluppo pensando alla riqualificazione delle Città. Siamo fermi invece nella stagione delle proroghe, dei rimandi e dell’immobilismo: nessun piano e nessun incentivo concreto dalla sindaca Raggi, tutto fermo da tre anni. Così il consigliere Davide Bordoni, capogruppo di Forza Italia in Campidoglio, è intervenendo al convegno “La nuova periferia di Roma, tra rigenerazione, sostenibilità e sviluppo”. Una grandissima manifestazione – aggiunge l’ex presidente del IX Municipio Pasquale Calzetta; non soltanto per la presenza al convegno di tanti Consorzi coi loro presidenti; e anche per i molti imprenditori che hanno voluto manifestare la loro contrarietà alle politiche che la Raggi sta facendo non solo sulle periferie ma in tutti gli ambiti di ciò che compete l’Amministrazione. Una presa di coscienza, che ci dà il coraggio per andare avanti e cogliere il prima possibile l’opportunità per restituire a Roma un governo migliore nell’intersse di tutti.