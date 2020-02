Bordoni: in centro al posto dei taxi velocipedi abusivi

Roma – “I conduttori delle storiche Botticelle ma anche diversi titolari di licenze taxi hanno dimostrato tutto il loro disappunto per il proliferare nel centro di Roma del fenomeno dei riscio’. In molte occasioni e’ stata riscontrata e sanzionata la natura illegale di questo trasporto attraverso il traino su bici per i turisti”. Cosi’ in una nota il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier, Davide Bordoni.

“Il regolamento di polizia urbana infatti- continua Bordoni- precluderebbe ai velocipedi di sostituirsi ai taxi nel trasporto delle persone ma il numero attualmente in circolazione lascia presumere che agiscano in barba alle prescrizioni di legge. Si parla di decoro urbano ma il tema dell’abusivismo non entra in testa ai cinque stelle, se nelle vie centrali della Capitale e’ attivo un servizio con operatori senza alcuna licenza. Presentero’ un’interrogazione urgente all’assessore alla Mobilita’ e alla sindaca”.

“Gli agenti- conclude Bordoni- vanno messi subito in condizioni di operare per garantire la sicurezza dei cittadini e per controllare e sanzionare, quando necessario, coloro che non rispettano le regole, svolgendo attivita’ illegali e abusive”.