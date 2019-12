Bordoni: a Cesano non permetteremo discariche

Roma – “Dopo mesi di polemiche sulla gestione dell’immondizia di Roma, non sono ammesse soluzioni facili a problemi complessi; non consentiremo ai grillini di fare discariche a Cesano”. Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino Davide Bordoni, capogruppo di Forza Italia in Campidoglio. “Forza Italia gia’ in Aula ha sollecitato un maggiore impegno da parte dell’Amministrazione per superare l’attuale impasse del sistema di gestione dei rifiuti- prosegue Bordoni- ma non volevamo di certo ricevere risposte dettate dall’emergenza e dal caos che non valutano la natura e i problemi dei territori. L’area di Cesano e’ gia’ satura in termini di siti per la raccolta e stoccaggio di rifiuti; inammissibile pensare ad una discarica. A Roma- conclude- servono seri impianti di smaltimento come i termovalizzatori, non si puo’ pensare di continuare ad accumulare e basta peraltro in aree dall’alto rischio ambientale”.