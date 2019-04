Bordoni: chiusura tridente a motocicli è l’ultima goccia, commercio a rischio

Roma – “La chiusura del tridente anche ai motocicli e’ la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Gli esercenti del centro storico, gia’ esasperati dalla chiusura prolungata di tre fermate metro della linea A (Repubblica, Barberini e Spagna) hanno scritto alla Sindaca per essere ascoltati in merito a tuti i provvedimenti che l’Amministrazione e’ in procinto di adottare per limitare ulteriormente l’accesso Ztl”.

“Come capogruppo di FI -prosegue Bordoni- ho da tempo presentato una mozione con la quale ho chiesto alla Sindaca di sospendere tutti i provvedimenti restrittivi di accesso al centro storico, aprendo un confronto serio e proficuo con le associazioni di categoria e con tutti gli operatori commerciali. È inaccettabile che questa Giunta non tenga conto delle esigenze di tutte le componenti che caratterizzano la vita culturale, turistica e commerciale del nostro centro storico e della Ztl nel suo complesso mettendo a rischio migliaia attivita’ commerciali ed altrettanti posti di lavoro”.

“Aspettiamo proposte concrete e alternative dall’Amministrazione altrimenti saranno da ritenere giuste le rimostranze che i commercianti adotteranno a scudo delle scriteriate decisioni avanzate dal Campidoglio”. Cosi’ in un comunicato Davide Bordoni, coordinatore romano di Forza Italia e capogruppo in Assemblea Capitolina.