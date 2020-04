Bordoni: cinema e teatri rischiano chiusura ma si programma Estate Romana

Roma – “Prolungare l’Estate romana fino al mese di dicembre appare la scelta di un’Amministrazione che procede per conto suo senza ascoltare le richieste dei cinema e dei teatri di Roma ridotti alla disperazione. Il disastro causato dal Coronavirus ha messo in ginocchio tutte le sale di Roma che hanno bisogno di un sostegno per ripartire e invece si pensa a spostare l’Estate Romana nel periodo invernale nel tentativo di salvare i fondi gia’ impegnati. Un concetto di flessibilita’ che stride con la decisione fatta ad hoc per non perdere i contributi ma che all’atto pratico sara’ tutta da verificare. Dal Campidoglio si sottolinea poi la conferma dei fondi sul triennio, fuori dal periodo di consiliatura, a scopo di fare programmazione e di migliorare la qualita’ dell’offerta culturale. Come Lega a questa decisione rispondiamo che molti teatri e cinema invece di programmare a tre anni rischiano di non poter piu’ riaprire da qui a pochi mesi. Torniamo ad insistere sulla necessita’ di intervenire e abbiamo richiesto una Commissione Bilancio-Cultura per parlare dei teatri e delle sale cinematografiche di Roma”. Lo scrive in una nota Davide Bordoni consigliere di Roma Capitale della Lega.