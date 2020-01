Bordoni: Cinque Stelle salutano DI Maio mentre Raggi affonda nei rifiuti

Roma – “I 5 stelle salutano Di Maio mentre la Raggi affonda nei rifiuti ma al Governo cosi’ come in Campidoglio provano a far finta di niente, come se non avere una guida politica fosse cosa di poco conto per chi pretende di governare Roma e l’Italia. Le risposte verranno dai cittadini con la fiducia che accorderanno a Matteo Salvini, subito dopo l’Emilia saremo di nuovo al lavoro per liberare la Capitale dalla Raggi e dall’incompetenza dei 5s”.

Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni. “Non e’ ancora comparso un progetto organico- aggiunge Bordoni- per far fronte all’emergenza rifiuti che contempla una serie di problematiche da risolvere in tempi brevissimi. E’ un atteggiamento irresponsabile e arrogante nei confronti dei romani costretti a vivere in una citta’ ormai irriconoscibile”.