Bordoni: cittadini in difficoltà non possono più aspettare

Roma – “A Roma i soldi per i buoni spesa li diamo ad una societa’ francese ma poi alle edicole italiane chiediamo di darci una mano. La App commissionata dalla Raggi non basterebbe infatti, ne’ per modalita’ di fruizione ne’ per platea di riferimento, a soddisfare le richieste d’aiuto, cosi’ la sindaca Raggi e’ ricorsa anche alla produzione cartacea dei buoni impiegando le edicole nella distribuzione. Il M5s avrebbe dovuto essere al corrente che, in una situazione di emergenza come questa, e’ piu’ importante dare priorita’ alle esigenze delle persone bisognose e degli anziani, che spesso non dispongono di device, invece di farsi sempre alfieri del digitale.”

“La Regione ha prodotto una delibera in cui si dice che per richiedere il buono spesa si puo’ fare un’autocertificazione, una mail, una telefonata o attraverso i servizi sociali, oggi la Raggi si giustifica asserendo che i buoni cartacei non rappresentano una procedura semplice e che con la App si fa prima; ricordiamo che la societa’ italiana che ha vinto la gara d’appalto Consip per la gestione dei buoni pasto della Pa nel Lazio era gia’ pronta anche prima della App ad erogare il servizio che adesso speriamo venga erogato senza ulteriori ritardi, la gente non puo’ ne’ deve aspettare”. Lo afferma in una nota il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier Davide Bordoni.