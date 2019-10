Bordoni: Commercianti in protesta spengono le luci dei negozi

Roma – “Si spengono le luci sul Commercio romano, una manifestazione di protesta per difendere i negozi di vicinato stritolati dalla crisi. Sotto accusa le disparità fiscale fra i piccoli esercenti e i colossi online, le merci della grande distribuzione sempre in saldo e le politiche del Campidoglio che con varchi sempre più stringenti e trasporti inefficienti ostacolano, di fatto, il commercio a Roma. Sono alcuni dei motivi che hanno spinto a protestare, spegnendo le luci dei propri negozi, i commercianti romani. “Spengere le luci vuol far sentire la propria voce e non morire in silenzio”. Avendo ricoperto il ruolo di assessore al commercio mi sono sempre battuto affinché questo settore diventasse la punta di diamante di Roma. C’è bisogno di politiche di sviluppo positive per il territorio e per le attività così da attrarre investitori e investimenti e ridare ossigeno all’economia capitolina. E’ arrivato il momento di capire che direzione vogliamo dare alla nostra Capitale, non possiamo più permetterci di perdere sfide internazionali con le altre città europee. Così Davide Bordoni coordinatore romano di Forza Italia e capogruppo in Assemblea Capitolina