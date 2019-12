Bordoni: Comune e Regione devono parlarsi, assenza dialogo ha causato emergenza

Roma – “L’assenza di confronto fra istituzioni e’ uno dei problemi della citta’. La relazione della sindaca e’ stata schietta, cruda, ma ha evidenziato solo quello che non hanno fatto gli altri enti e non delle criticita’ di Roma Capitale: i sei cda di Ama in tre anni senza continuita’ aziendale, non si e’ rafforzata l’azienda che svolge tra mille difficolta’ un lavoro enorme, c’e’ il dramma continuo del cambio di assessori, ma soprattutto l’assenza di confronto con la Regione Lazio. Vedetevi, parlate, non potete solo scambiarvi lettere, neanche lo ‘scrivano fiorentino’. Il risultato e’ che continuiamo a essere in emergenza e dobbiamo scaricare il problema sugli altri Comuni, sulle altre province e mandare i rifiuti all’estero”. Lo ha detto il capogruppo di Forza Italia in Campidoglio, Davide Bordoni, intervenendo durante la seduta straordinaria dell’Assemblea capitolina sul tema rifiuti.