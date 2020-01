Bordoni: Comune non ferma deportazione commerciale

Roma – “La deportazione commerciale ordita dal Comune di Roma all’indirizzo degli operatori commerciali su area pubblica (c.d. Urtisti) non si arresta. Era tutto gia’ deciso, scadono le 72 ore concesse dalla sindaca Raggi e il nodo delle promesse con tanto di sopralluoghi in cui ci si impegnava a trovare postazioni diverse o soluzioni condivise si scioglie in un nulla di fatto. Il Commercio regolamentato di souvenir nel Centro di Roma evidentemente non ha dignita’ di esistere; la Raggi da’ priorita’ alla tutela del cono visivo dei monumenti ma non alle licenze storiche, ai lavoratori e alle loro famiglie: bocciate tutte le loro proposte per trovare un’intesa; nessuna delle postazioni alternative ha superato il vaglio degli uffici. Se vogliamo parlare di decoro a Roma non e’ cosi’ che si fa e resta intollerabile l’assenza di un’interlocuzione affidabile in Campidoglio che lascia sempre tutti scontenti e i commercianti nei guai”. Cosi’ il consigliere della Lega di Roma Capitale, Davide Bordoni.