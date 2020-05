Bordoni: con dovute precauzioni riaprire tutto il 18 maggio

Roma – “Tenersi pronti a riaprire tutto nel Lazio per il 18 maggio. Lo chiedono gli artigiani, i commercianti e lo desiderano i cittadini che non ne possono piu’ di questa situazione. In molti si domandano se andare dal barbiere sia un privilegio riservato a qualche volto noto, sempre in ordine, proprio mentre e’ la stessa categoria ad essere in ginocchio. La prospettiva di differenziazioni su base regionale, emersa oggi nel confronto tra i governatori e il ministro Boccia, non deve essere solo un’ipotesi ma deve inverarsi in una concreta rassicurazione per chi comincia ad essere nella condizione di dover scegliere tra fallire per legge o aprire per sfamare la propria famiglia. Chi ha delle attivita’, dai parrucchieri ai ristoratori, dopo quasi tre mesi non puo’ restare ancora nell’incertezza. Riaprire il 18 maggio a Roma e nel Lazio adesso si puo’ e si deve con tutte le dovute precauzioni”. Cosi’ in un comunicato il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier Davide Bordoni.