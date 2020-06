Bordoni: con Salvini ecco proposte Lega per Roma e Regione Lazio

Roma – “Occasione di incontro con Matteo Salvini in una conferenza che e’ stata un acceleratore di proposte della Lega per Roma e il Lazio; insieme al segretario contrastiamo una politica che colleziona ripetuti fallimenti come nel caso delle mascherine di Zingaretti e che quando glielo facciamo notare, portando il dibattito alla Pisana, ribatte con polemiche pretestuose e sterili”. Cosi’ il consigliere della Lega del Comune di Roma, Davide Bordoni, che aggiunge: “Edilizia, periferie e rilancio del segmento produttivo; questi i settori in cui bisogna rimettersi subito al lavoro. I quartieri popolari sono quelli maggiormente abbandonati da una sinistra, intesa sia come Pd che come M5s, che si e’ dimenticata delle periferie.”

“Come ha chiosato Salvini si pensa a sostenere i monopattini fatti in Cina invece dei lavoratori italiani. Come l’automotive anche la ‘filiera della casa’ rappresenta un mondo di professioni e possibilita’ lavorative. Lavoreremo per ultimare i tanti Piani di Zona lasciati a meta’, vogliamo rilanciare un percorso concreto per risolvere il problema dell’emergenza abitativa e per riqualificare il patrimonio immobiliare pubblico e privato. Dai prossimi giorni riprenderemo i nostri sopralluoghi insieme al segretario Matteo Salvini e al nostro coordinatore cittadino Claudio Durigon”.