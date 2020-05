Bordoni: da Salvini a Durigon, grande lavoro ascolto Lega

Roma – Il lavoro del gruppo della Lega a Roma in questa prima esperienza del Carroccio in Campidoglio “e’ stato quello di un contatto forte con il territorio, quello di portare all’attenzione dell’Assemblea capitolina e della sindaca le problematiche urgenti ma anche quelle piu’ piccole. Non solo un lavoro sui grandi temi quindi, ma anche sui piccoli temi: credo che il lavoro di ascolto e di presenza, iniziando del leader Matteo Salvini, continuando con il responsabile romano Claudio Durigon e con i nostri consiglieri municipali, sia stato proprio quello di attenzione e di presenza al fianco dei cittadini e delle persone che a Roma ci vivono e pero’ hanno difficolta’ ad affrontare non solo la quotidianita’, ma ad investire, ad aprire un’impresa o un’attivita’”. Lo ha detto il consigliere della Lega in Campidoglio, Davide Bordoni, intervistato dall’agenzia Dire per la rubrica DIREzione Roma.