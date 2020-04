Bordoni: da Salvini sempre parole stima verso Vigili

Roma – “L’assessore De Santis farebbe bene a pensare ai Dispositivi protezione individuale (DPI) di cui gli operatori quotidianamente necessitano. Salvini a ‘L’Arena’ da Giletti ha risposto a una domanda sulla responsabilita’ che deve avere lo Stato nel dichiarare e nel gestire poi una zona rossa per mettere a tacere un’azione a discredito dei governatori del Nord. In autonomia Fontana non poteva chiudere la Valseriana, una zona rossa deve avere militari, questi dipendono dallo Stato e non da un sindaco. La funzione determinante della Polizia Locale e’ sotto gli occhi di tutti e ringrazio gli agenti per l’importante lavoro che stanno svolgendo in queste giornate delicate”. Lo afferma in una nota il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier Davide Bordoni.