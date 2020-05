Bordoni: da scartare idea assistenti civici

Roma – “E’ il Governo degli eserciti invisibili, di schiere di immigrati da regolarizzare, di percettori di reddito di cittadinanza, di navigator e adesso anche di assistenti civici. Una frotta di 60mila tutori dell’ordine senza titoli ne’ competenze disconosciuti anche dallo stesso Viminale. Evidentemente, al posto di aver fiducia nei propri cittadini, si preferisce continuare ad alimentare il sospetto e un atteggiamento delatorio tanto in voga nell’ultimo periodo. Non se ne puo’ piu’ di sentir parlare di censori e di custodi di chissa’ quale morale.”

“Se e’ pur vero che molti adolescenti sono poco inclini a fare tutti i sacrifici necessari e che la movida e le piazze di ritrovo sono una questione da risolvere il Governo pensi piuttosto a riportare, in sicurezza, gli studenti nelle scuole, a prendersi cura di loro nel modo corretto e investire nell’insegnamento di materie come l’educazione civica. La formazione di cittadini responsabili passa attraverso il sistema scolastico, con la repressione si ottiene poco e i volontari anti-movida sono un’idea da scartare”. Cosi’ in un comunicato il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier, Davide Bordoni.