Bordoni: danno per studenti mancata raccolta rifiuti scuole

Roma – Arrivano le parole di Davide Bordoni di Forza Italia, che evidenzia come non raccogliere rifiuti nelle scuole sia un grosso danno per tutti gli studenti:

“Non ci sono i mezzi dell’Ama che sono venuti durante la notte o la mattina presto, quindi troviamo quello che c’e’ anche in tante altre parti della citta’”. Cosi Davide Bordoni coordinatore romano di Forza Italia e capogruppo in Assemblea Capitolina commentando lo stato della raccolta rifiuti nella scuola elementare Leopoldo Franchetti, nel quartiere di San Saba a Roma, dove i rifiuti non vengono raccolti da giorni. Da oltre una settimana infatti la scuola – come riportato dalla cronaca locale – si occupa di raccogliere i rifiuti, differenziandoli, per poi metterli nei secchi preposti, ma la raccolta poi non avviene. E tutto resta lì, a terra, nel cortile della scuola dove passano bambini e famiglie. Ora – dichiara il consigliere Bordoni – ci stiamo mobilitando in vista della raccolta firme contro la Raggi il 12 Ottobre. Affronteremo i problemi della Città ma il problema è che si dovrebbe garantire quotidianamente la pulizia della citta’, e non soltanto quando ci si mobilita. L’amministrazione Raggi si conferma la piu’ incompetente che la Capitale abbia mai visto, e a farne le spese saranno ancora una volta i cittadini romani, le famiglie e ora anche gli studenti. Occorre subito un piano straordinario per gestire l’urgenza ma soprattutto una seria pianificazione di misure mirate a una efficiente gestione dei rifiuti. Così Davide Bordoni coordinatore romano di Forza Italia e capogruppo in Assemblea Capitolina